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İstanbul'da 4 şüpheli serbest bırakıldı İSTANBUL (A.A)

19 Ocak 2012 18:45

-İstanbul'da 4 şüpheli serbest bırakıldı İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - İstanbul'daki terör örgütü operasyonu kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in şoförü Gülten Ç'nin de bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü savcı, biri ise sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.  Gözaltında tutuldukları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 4 şüphelinin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emin Aydinç tarafından ifadesine başvuruldu. Savcı Aydinç, şüphelilerden Tahsin U'yu tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Diğer şüpheliler Gülten Ç, Hatice B. ve İran uyruklu Mehmet B. ise serbest bırakıldı. Sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Tahsin U. da mahkemece serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında geçen günlerde adliyeye getirilen Metin İ. ve Özkan B, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiş ve nöbetçi mahkemece sorgulanan bu şüphelilerden Metin İ, tutuklanırken, Özkan B. ise serbest bırakılmıştı.

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