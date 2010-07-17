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İSTANBUL'DA 4 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2010 12:35

-İSTANBUL'DA 4 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Tuzla ve Pendik'te 4 araç, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi ve Tuzla Mimarsinan Mahallesi'nde park halinde bulunan ve yanıcı madde dökülen 4 araçta çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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