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İstanbul'da 4 araç kundaklandı

Polis olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

01 Şubat 2016 09:21

Okmeydanı'nda, yüzleri maskeli bir grup cadde üzerinde park halinde bulunan 4 aracı benzin dökerek yaktı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, saat 23.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Sokağı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli bir grup, sokak içerisinde bulunan 4 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araçlarda büyük hasar oluştu.

 

Araç sahipleri isyan etti

 

İtfaiye yanan araçları söndürmeye çalışırken, otomobili ateşe verilen bir kadın, "Allah belalarını versin! Çok kolay alınıyor bu araba! Gece gündüz çalıştım ben bunu alana kadar" diyerek tepkisini dile getidi. Kadını yakınları zorlukla teselli etti.

 

"Bu ne, her gün böyle, her gün böyle..."

 

Arabası yanan Hulusi Taşçı da, "Bu ne, her gün böyle, her gün böyle... Allah belalarını versin, biz de kurtulalım" dedi.

Polis olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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