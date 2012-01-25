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İstanbul'da 355 kilogram eroin ele geçirildi İSTANBUL (A.A)

25 Ocak 2012 12:32

-İstanbul'da 355 kilogram eroin ele geçirildi İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen operasyonda, 355 kilogram eroin ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, izlemeye aldıkları bir aracı Beylikdüzü'nde durdurarak aramadan geçirdi. Arama sonucu aracın gizli yerlerine yerleştirilen paketler halinde 355 kilogram eroin ele geçirildi.  Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde de 500 bin avro, 30 bin dolar ile 50 bin lira elde edildi. 

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