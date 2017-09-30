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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi

Uğur AYAZSIN-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Hakan KAYA/İstanbul, (DHA)- İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 31'inci Yeditepe Huzur Denetimi kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı

30 Eylül 2017 01:37

Uğur AYAZSIN-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Hakan KAYA/İstanbul, (DHA)- İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 31\'inci Yeditepe Huzur Denetimi kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 
 
POLİS ARAMA YAPTI
39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Saat 20.00\'da başlayan denetim 24.00\'da son bulacak. 

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