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İSTANBUL'DA "YEDİPETE HUZUR" DENETİMİ YAPILDI

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA İstanbul'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle asayiş denetimi yapıldı

15 Şubat 2018 00:57

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
İstanbul\'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.
İstanbul\'un 39 ilçesinde 2400 polisin katılımıyla \"Yeditepe Huzur\" adlı denetimler yapıldı. Daha önce belirlenen 150 noktada gerçekleşen denetimde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi. Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kadıköy\'deki denetim noktası
-Polis helikopteri
-Durdurulan araçlar
-Araçların aranması
-Kimlik kontrolü
Detaylar

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Ramazan EĞRİDHA İstanbulHelikopterHuzur"DahaEkiplerGBTGenel Bilgi TaramasıGörüntü Dökümü Kadıköy

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