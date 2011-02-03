-İSTANBUL'DA "MÜBAREK" PROTESTOSU İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde ve Taksim'de toplanan çeşitli sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i protesto etti. Mısır'ın 4. Levent'teki Başkonsolosluk Binası önünde toplanan aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyelerinin de bulunduğu Türkçe ve Arapça pankartlar taşıyan grup, ''İstanbul'dan Mısır'a direnişe bin selam'', ''Yaşasın Mısır intifadası'', ''Mısıra halkı yalnız değildir'', ''Firavun Hüsnü Mısır'dan defol'' sloganlarI attı. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in insanları katletmeye devam ettiğini, Mısır'daki protestoculara karşı bütün polis gücünü devreye soktuğunu ileri sürdü. Mübarek'in bu gece Tahrir Meydanı'nı boşaltmayı hedeflediğini savunan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Hüsnü Mübarek, eğer dünyadan sesler yükselmezse insanları katledecek ve hapishaneleri tekrar dolduracak. Bu nedenle bütün dünyanın Mısır halkına destek vermesi lazım. O, yıllardır diktatörlük yaptı. Gazze'yi İsrail'in kucağına nasıl atmışsa halkına da aynı zulmü yapmayı hedefliyor. Bu yüzden bu gece buradayız. Türkiye, Mısır halkına destek verdi. Diplomatik girişimlerini daha da artırmasını istiyoruz. Ayrıca temennim, hükümetin, bütün dünyaya Mübarek'e sahip çıkmamaları yönünde tavır koymasıdır.'' Öte yandan, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve ellerinde ''Tahrir'den Dünyaya İsyan, Devrim, Özgürlük'' yazılı pankart taşıyan Tüm İlerici Gençlik Derneği üyesi bir grup da sloganlar eşliğinde Taksim'e kadar yürüdü. Grup daha sonra dağıldı.