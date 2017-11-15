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 İSTANBUL'DA  "KURT KAPANI 10“ OPERASYONU -2

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -  Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Murat ÇAKIR - İSTANBUL-DHA İstanbul' da polis ekipleri, "Kurt kapanı 10" operasyonu düzenliyor

15 Kasım 2017 18:20

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -  Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Murat ÇAKIR - İSTANBUL-DHA
İstanbul\' da polis ekipleri, \"Kurt kapanı 10\" operasyonu düzenliyor. Operasyon kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu 120 noktada 2400 polisin katılımıyla denetim yapılıyor
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordine ettiği  operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botlarının da yer aldığı operasyonda havalimanları, iskeleler, metro ve metrobüs durakları, halkın yoğun olduğu caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü  kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor. 

BEŞİKTŞ\'TA \"MAYA\" UYUŞTURUCU ARADI
Beşiktaş Vapur İskelesi önünde önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli Narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA DA DENETİM YAPILDI
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Gidiş Katı\'nda araçlar ve içindeki kişiler arandı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda Trafik ekipleri  eksik evrakları bulunan araçlara ceza kesti. Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT)  sorgulamasını yaptı. 

Görüntü Dökümü
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///////KADIKÖY//////////
-Kadıköy İDO iskelesinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli arama
-GBT sorgusu yapılması
-Polis helikopterinden görüntü

///////////////////BEŞİKTAŞ ////////////////////
-Polislerin güvenlik önlemleri 
-Polislerin araçları durdurması
-Araçların aranması
-GBT yapılması
-Araçların \'MAYA\" isimli köpekle aranması
-Beşiktaş Vapur İskelesi\'nden görüntü
-Yolcuların aranması

/////////////////ATATÜRK HAVALİMANI/////////////////////
-Araçların çevrilmesi ve durdurulması
-Araçların ve şahısların aranması
-Kimlik ve belge kontrolü, trafik ekiplerinin ceza kesmesi
- Narkotik köpeğinin arama yapması
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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