İSTANBUL'DA "İTAKSİ DÖNEMİ" BAŞLADI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iTaksi uygulamasını 4 bin taksi ile bugün hayata geçirdi. Yolcular akıllı telefonlara indirecekleri i iTaksi uygulaması ile bu sistemi kullanabilecekler. Taksilere bu uygulama kapsamında birer tablet, iki yönlü kamera, panik butonu montajı yapıldı.

Harbiye\'deki İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen iTaksi uygulamasının hizmete girme törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldı. İBB Başkanı Uysal törende yaptığı konuşmada \"Bu uygulama, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bütün dünya şu anda arabası olmadan geniş bir ağı olan UBER\'i konuşuyor. Vatandaşa, esnafa kolaylık ancak Türkiye\'de baktığınız zaman bu sistemin bizim için sıkıntıları da var. İstanbul\'da yıllardır oluşan bir taksici emeği var. Bu, her şeyi alt üst eden bir yapı. Mesele, teknolojiyi kullandığınız yerde faydalı hale getirmek\" dedi.

Uysal, \"İstanbul\'da 20 binin üzerinde taksi plakası var ise, bu sistemle teknolojiyi buluşturmak için emek verildi. İBB olarak, esnaf odası yöneticileriyle mevcut sistemi nasıl iyi hale getiririz? Burada iki önemli şey var: Biri, ticari taksilerin sokakta daha az gezerek müşteriye ulaşması. İkincisi, müşterinin daha kolay bir sistem üzerinden taksiye ulaşması. Yani iki tarafın da birbirini daha kolay bulması, bu en önemli şey. İki taraf da güvenli bir ortam istiyor. İTaksi uygulamamız, tüm problemleri çözmüş olacak\" diye konuştu.

Uysal, \"Sistemi kullanabilmek için taksicinin ve müşterinin yerine getirmesi gereken şartlar var. Bu sistem güven ortamında çalışması için İBB olarak İTaksi\'nin işletim sistemini yaptık\" dedi.

İSTANBULKART İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

iTaksi uygulamasında sarı, turkuaz ve siyah taksi seçenekleri bulunuyor. Açılış tarifesi ise sarı taksilerde 4TL, turkuaz taksilerde 4,60 TL, siyah taksilerde ise 8 TL olarak belirlendi. Ödeme yöntemi olarak nakitin yanı sıra İstanbulkart ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor. Kullanıcılar, gideceği nokta için kaç TL ödeyeceğini uygulama üzerinden hesaplayabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Alyürük ile töportaj

-İTaksi\'den detaylar

-Cep telefonu uygulama görüntüyü