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İSTANBUL'DA "2B" OPERASYONU

    Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirip satmaya çalış

14 Haziran 2018 14:24

 

 

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy\'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirip satmaya çalışan bir şebekeye yönelik operasyon düzelendi. Operasyonda içlerinde eski adliye çalışanı zabit katibi O.Y nin de bulunduğu 3 kişi gözalatına alındı. O.Y ile birlikte A.C ve C.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

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