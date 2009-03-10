T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 33 gözaltı

Terörle mücadele ekiplerinin gerçekleştirildiği operasyonlarda sadece İstanbul'da 33 kişi gözaltına alındı.

10 Mart 2009 02:00

İstanbul ve 5 ilde eşzamanlı büyük bir operasyon yapıldı. Terörle mücadele ekiplerinin gerçekleştirildiği operasyonlarda sadece İstanbul'da 33 kişi gözaltına alındı.


İstanbul emniyet müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri erken saatlerde çeşitli sivil toplum örgütleri, gazete, dergi ve sendikalara eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında MLKP örgütü mensuplarının da bulunduğu belirtildi. Baskınlarda Atılım Dergisi çalışanları da gözaltına alındı.

Operasyonların İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi. Sadece İstanbul’da 33 kişi gözaltına alındı.

Sanat ve Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Beksav Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Orman, Atılım Gazetesi Editörü Figen Yüksekdağ ile muhabirler Önder Öner ve Çetin Poyraz, Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi Koordinatörü Alp Altınörs, Adana ESP Temsilcisi Hülya Gerçek Ankara ESP Temsilcisi Alihan Alhan Emekçi Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Münevver İltemur, Tuğba Gümüş ve Fatma Siner; Hatay'ın Ortak belediye başkan adayı ve ESP temsilcisi Muhsin Çobanoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Fatih Adliyesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere yeniden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24