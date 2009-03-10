İstanbul'da 33 gözaltı

İstanbul ve 5 ilde eşzamanlı büyük bir operasyon yapıldı. Terörle mücadele ekiplerinin gerçekleştirildiği operasyonlarda sadece İstanbul'da 33 kişi gözaltına alındı.





İstanbul emniyet müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri erken saatlerde çeşitli sivil toplum örgütleri, gazete, dergi ve sendikalara eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında MLKP örgütü mensuplarının da bulunduğu belirtildi. Baskınlarda Atılım Dergisi çalışanları da gözaltına alındı.



Operasyonların İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi. Sadece İstanbul’da 33 kişi gözaltına alındı.



Sanat ve Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Beksav Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Orman, Atılım Gazetesi Editörü Figen Yüksekdağ ile muhabirler Önder Öner ve Çetin Poyraz, Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi Koordinatörü Alp Altınörs, Adana ESP Temsilcisi Hülya Gerçek Ankara ESP Temsilcisi Alihan Alhan Emekçi Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Münevver İltemur, Tuğba Gümüş ve Fatma Siner; Hatay'ın Ortak belediye başkan adayı ve ESP temsilcisi Muhsin Çobanoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Fatih Adliyesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere yeniden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



