İstanbul'da 30 saat sular kesilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışması nedeniyle Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüp ilçelerine 30 saat su verilmeyecek.

İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı nedeniyle bazı ilçelere 30 saat su verilmeyeceğini duyurdu.



İSKİ tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Mecidiyeköy-Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-GOP-Esenler-Bağcılar ilçeleri) metro hattı üzerinde bulunan ve deplasesi sona eren Kağıthane-Küçükköy isale hattının mevcut hatta bağlantısı yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle; 9 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10.00 ile 10 Kasım 2015 Salı günü 16.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

Su verilmeyecek olan ilçeler şöyle:



“Sultangazi'de Cumhuriyet, 50. Yıl, Yunus Emre, 75. Yıl, Esentepe, Uğur Mumcu, Gazi, Zübeyde Hanım, Sultan Çiftliği mahalleleri ile Askeri Bölge. Gaziosmanpaşa'da Barbaros Hayrettin, Karadeniz, Mevlana ve Karayolları mahalleleri. Esenler'de Oruçreis, Turgutreis ve Havaalanı mahalleleri. Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri. Eyüp'te Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin ve Güzeltepe mahalleleri.”