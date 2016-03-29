Emniyet: Bir ay basın açıklaması ve miting yasağı İstanbul'da değil, Mardin'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da bir ay boyunca basın açıklaması, yürüyüş ve miting yapılmasının yasaklandığı yönündeki haberi yalanladı. Habere kaynak olan ve imla hatası nedeniyle yasağın İstanbul sınırları içinde geçerli olduğunu düşündüren İstanbul Valiliği imzalı metindeki bilgilerin Mardin ili için geçerli olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu haberler ile ilgili olarak İstanbul Valiliğince Mülki Amirlik sınırlarında geçerli alınmış bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu yasaklama kararı Mardin Valiliği’nce alınan bir karar olup bu tarz haberlere itibar edilmemelidir.”

İstanbul Valiliği’nin Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan çatışmaları gerekçe göstererek, İstanbul’un tamamında 1 aylığına basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting, stant açma gibi etkinlikleri yasakladığı iddia edilmişti. Yasak iddiasına ilişkin haber, 27 Mart Pazar günü DİSK Dev-Sağlık İş üyelerinin Beşiktaş’ta basın açıklaması yapmak için yaptığı yürüyüşte gözaltına alınmaları ardından yapıldı. DİSK üyelerine gözaltına alınma gerekçeleri olarak İstanbul Valiliği'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği talimat yazısı gösterildi. İlgili yazıda, "Otuz gün süreyle yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma etkinliklerini yapılması yasaklandığı bildirilmiştir" ifadesi yer almıştı. Emniyet, ilgili ifadenin Mardin için geçerli olduğunu belirtti.

Valiliğin yasak kararında şu ifadeler yer aldı:

“Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması başlığı adı altında yer alan; Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteriş yürüyüş hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği ifade eden Anayasanın 34.maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 10-17-23-32 maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 5. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddelerinde öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartları doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelebilecek istenmeyen neticelerin engellenebilmesi için İl Merkezimizde ve tüm İlçelerimizde 15.03.2016 Salı günüden itibaren otuz gün süreyle yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma etkinliklerini yapılması yasaklandığı bildirilmiştir."

Halkevleri Hukuk Dairesi, Valiliğin İstanbul’da yürüyüş, basın açıklaması, miting gibi eylemlere yasak getirmesine itiraz ederek, İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda yasak kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talep edildi.

"Olağanüstü hâl mi var?"

Halkevleri Hukuk Dairesi adına yasak kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için başvuruyu yapan avukatlardan Mehmet Ümit Erdem, yasak kararına ilişkin “Temel hak ve özgürlüklerin bir valilik kararıyla ertelenmesi hukuka aykırı. Daha önce de İstanbul Üniversitesi çevresinde hakim kararıyla arama yapılmasına da itiraz edip iptal ettirmiştik. Şimdi hâkim kararına bile gerek duyulmadı. İl İdaresi Kanunu’na dayandırarak bu karar verilmiş ancak o kanunda ise olağanüstü hal durumlarında belirli hak ve özgürlükler geçici olarak askıya alınabileceği öngörülüyor. İstanbul'da olağanüstü hal mi var da basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, mitingler yasaklandı? Valiliğin yazısında Nusaybin’de kazılan hendeklerden bahsediliyor ama Sultanahmet’in ve Beyoğlu’nun ortasında patlayan IŞİD bombasından bahsedilmiyor” ifadelerini kullandı.