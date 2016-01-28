İstanbul'da 3 milyon sürücüye 550 milyon lira değerinde trafik cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul'da geçtiğimiz yıl trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 milyon 331 bin 587 sürücüye yaklaşık 550 milyon lira değerinde trafik cezası kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 1 Ocak ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 549 milyon 58 bin 470 lira tutarında 3 milyon 331 bin 587 trafik cezası kesildi. Geçen yıl, her gün ortalama 9 bin 127 sürücüye, yaklaşık 1,5 milyon liralık ceza uygulandı.Sürücüler en çok park cezası yedi.

Park yasağı ilk sırada

Trafik ekiplerince, kural ihlali yapan sürücülere 2015 yılında kesilen cezalar arasında ilk sırayı "park yasağı" aldı. Bu kuralı ihlal eden 726 bin 237 sürücüye, 63 milyon 908 bin 856 lira ceza kesildi. İkinci sırada yer alan "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak" kuralını ihlal eden 622 bin 95 sürücüye 54 milyon 744 bin 360 lira, "hız ihlali" yapan 568 bin 328 sürücüye de 143 milyon 483 bin 820 lira ceza yazıldı. Ceza tutarında ise ilk sırada "hız ihlali" yer aldı.

Trafik ekipleri, sürücülerden 282 bin 685'ine "seyir halinde cep telefonuyla konuşmak"tan 24 milyon 876 bin 280 lira, 254 bin 835'ine "kırmızı ışık ihlali"nden 48 milyon 163 bin 815 lira, 102 bin 741'ine "emniyet kemeri kullanmamak"tan 9 milyon 41 bin 208 lira, 35 bin 751'ine "fazla yolcu taşımak"tan

2 milyon 502 bin 570, 35 bin 515'ine "şerit ihlali"nden 6 milyon 712 bin 335 lira, 22 bin 671’ine "motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak"tan 1 milyon 995 bin 48 lira,

19 bin 723'üne "alkollü araç kullanmak"tan 15 milyon 778 bin 400 lira, 9 bin 514'üne "tonaj sınırının aşılması"ndan 12 milyon 720 bin 279 lira, 6 bin 300'üne "korsan taşımacılık yapmak"tan 10 milyon 698 bin 352 lira, 880'ine "yetkisiz tepe lambası, çakar ve siren bulundurmak"tan 77 bin 440 lira, 644 bin 312'sine ise Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 154 milyon 355 bin 707 lira ceza işlemi uyguladı.