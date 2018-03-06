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İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Kağıthane, Bağcılar  ve Kartal uyuşturucu operasyonu düzenledi

06 Mart 2018 11:23

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Kağıthane, Bağcılar  ve Kartal uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Kartal\'daki operasyon kameralara da yansıdı. Operasyonlarda toplam 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Operasyona giden ekipler
-Özel harekat polisleri
-Adreslere girilmesi 
-Genel ve detaylar 

06.03.2018 - 06.59 Haber Kodu : 180306009

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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