İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Bağcılar ve Kartal uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Kartal\'daki operasyon kameralara da yansıdı. Operasyonlarda toplam 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona giden ekipler

-Özel harekat polisleri

-Adreslere girilmesi

-Genel ve detaylar

06.03.2018 - 06.59 Haber Kodu : 180306009