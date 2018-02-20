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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Kesintiler 3 ilçede çok sayıda bölgeyi kapsıyor

20 Şubat 2018 15:59

İSKİ, Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz’un bazı yerlerinde su kesintisinini yapılacağını açıkladı.

Kurumdan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakırköy ve Bahçelievler İlçelerinde deplaseleri sona eren hatların mevcut isale hatlarına bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 09:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 01:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şunlar:

Bakırköy İlçesi: Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba Mahalleleri

Bahçelievler İlçesi: Bahçelievler Mahallesi.

Kavacık Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 23:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 11:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler:

Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polenezköy, Örnekköy ve Alibahadır Mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu Mahallelerinin bir kısmı".

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