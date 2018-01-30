İstanbul'da 3 ilçede 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı. Su kesintisinin yarın sabah 10.00'da başlayıp perşembe günü saat 06.00'da sona ereceği belirtildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:



Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.



Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.



Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.