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Ekonomi

İSTANBUL'DA 3 BELEDİYEYE GREV KARARI ASILDI İSTANBUL (A.A) 

21 Temmuz 2010 19:18

-İSTANBUL'DA 3 BELEDİYEYE GREV KARARI ASILDI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Sendikası (Belediye-İş), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık yaşanan İstanbul'un Zeytinburnu, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa belediyelerine grev kararı astı. Grev kararlarının asılması sırasında okunan ortak basın açıklamasında, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin üzerinden 5 ay geçtiği vurgulanarak, AK Partili tüm ilçe belediyelerinde sözleşme yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) verildiği, İBB'nin de yapılan müzakerelerde uzlaşmaz tutum sergilediği savunuldu. Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin güvence altına alınması için ve insanca yaşanacak bir ücret talebiyle Belediye-İş'in mücadelesini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: ''Başta İstanbul Büyükşehir ve iştirakleri olan İSKİ ve İGDAŞ işçilerinin bu süreçte mücadeleye katkı sunmaları mücadelenin genişleyeceğini göstermektedir. Tam da bu sırada sarı ve işverenlerin istediklerini yapan sendikalar bir kez daha devreye sokuldu. Çalışma yaşamında en fazla emek veren İETT işçilerine hiç sormadan sözleşmelerini bitirdiler. Bu sendikal anlayışı protesto ediyoruz.''

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