İstanbul'da 3 ayrı noktada yangın

İstanbul'un Anadolu yakasında 3 ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. Pendik'teki ormanlık alanda çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, Sultanbeyli'de saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını ise devam ediyor. 15 gün aradan sonra ikinci kez yangın çıkan Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alandaki yangına yönelik müdahale de devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pendik Kurtköy Mecidiye Mahallesi ormanlık alanında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Helikopterler ile havadan da müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlarda yoğun destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli'deki yangın devam ediyor

Sultanbeyli ile Pendik arasında kalan Kurnaköy Mahallesi Uzundere Mevkii'nde bulunan ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Ufak çapta otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alana sirayet etti. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etti. Vatandaşlar da alevleri ellerine aldıkları çalılarla söndürmeye çalıştı.

Orman İşletmesi'ne ait helikopterler de havadan alevlere müdahale etti. Bu arada, ormanlık alanda bulunan yüksek gerilim hattı da büyük tehlike oluşturdu. Müdahale sırasında yüksek gerilim hattı telleri ıslandığı için tellerin kopma riski olduğunu söyleyen polis ekipleri vatandaşları yangının olduğu bölgeden uzaklaşması için uyardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 7 kilometre uzaklıkta olan ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

15 gün aradan sonra ikinci yangın

Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ağaçlık alanda 15 gün aradan sonra ikinci kez yangın çıktı. Alevlere havadan söndürme helikopterleri müdahale ediyor. Saat 18.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, kısa süre içinde ormanlık alana sıçradı. Küçük küçük alevler halinde dağınık alanda devam eden yangının olduğu bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan da bir söndürme helikopteri müdahale etti. Ancak havanın kararmasıyla alevlerle mücadelekaradan devam etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı bölgede 25 Ağustos'ta da yangın çıkmış, çevreye yayılan yoğun duman ve alevlerin yaklaşması nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatılmıştı. O yangında büyük çapta ormanlık alan kül olmuştu.