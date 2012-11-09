İstanbul'da 2B başvurusu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da 2B arazilerinin yoğunlaştığı ilçelerden Beykoz'da başvuru oranı yüzde 99'a, Ümraniye'de yüzde 97'ye, Sultanbeyli'de de yüzde 90'a ulaştı.



Orman vasfını yitirmiş 2B alanlarındaki taşınmazların satışıyla ilgili İstanbul'da yapılan başvuruların oranı yüzde 90'a ulaştı.

82 bin 105 hak sahibinin bulunduğu kentte, 26 Nisan'da bu yana İstanbul Defterdarlığı ve ilçelerdeki mal müdürlüklerine yapılan başvurular 72 bin 962'ye ulaştı.

Başvuru süresinin 3 ay uzatılması öncesinde başvuru oranı yüzde 87'ydi. Süre uzatımının ardından bu oran yüzde 90'a çıktı.

Satışlardan 10 milyar liranın üzerinde gelir beklenirken, bu miktarın yüzde 60'ının İstanbul'dan geleceği tahmin ediliyor.



Beykoz ilk sırada



İstanbul'da başvuru süresinin başladığı 26 Nisan'dan bu yana en fazla başvuru, 2B arazilerinin en çok bulunduğu Beykoz, Sultanbeyli ve Ümraniye'de gerçekleşti. Beykoz'da başvuru oranı yüzde 99'a, Ümraniye'de yüzde 97'ye, Sultanbeyli'de yüzde 90'a ulaştı.

Şile, Çatalca gibi ilçelerde merkezin dışında kalan ''kıymeti düşük'', ''varis yapısı nedeniyle yatırım yapılabilir görülmeyen'', ''metrekaresi düşük'' yerlerde başvuru oranı diğer ilçeler kadar yükseğe çıkmadı. Bu oran Şile'de yüzde 43, Çatalca'da yüzde 60 düzeylerinde seyrediyor.

Başvuruların başladığı ilk günlerde, günlük 500-600 civarında müracaat yapılırken, bu rakam süre uzatımının 10 gün öncesinde, 2 bin 500-3 bin civarına yükseldi.



20 Ocak'ta başvurular sona eriyor



İstanbul'da 2B için hak sahiplerinin yaptığı başvuru oranı süre bitiminden 15 güne öncesine kadar yüzde 55-60 seviyesinde iken, son 10 gün içerisinde yüzde 87'ye yükseldi.

Sürenin 28 Ocak 2013'te sona ermesiyle, başvuru oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması ve başvuru oranları düzeyinde satış işlemi gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Yüzde 30 indirimli fiyat



İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, ''6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun''dan faydalanmamanın, hak sahipleri açısından risk oluşturacağına işaret etti. Hak sahiplerinin başvuru yapıp, araziyi almaması durumunda hak iddia etmesinin mümkün olmayacağını belirten Bayraktar, bu kişilerin Hazine'ye kira ödemek durumunda kalacağını söyledi.

Başvurunun ardından satış aşamasına geçileceğini belirten Bayrakdar, satışa ilişkin şu bilgileri verdi:

''Sürecin sonunda başvuru sahiplerine tebligat yapacağız. Başvuru yapanların, taksitli veya peşin satın alma hakları olacak. Satışlar, yüzde 30 indirimli fiyat üzerinden yapılacak. Taksitle satış seçeneğinde, bedelin yüzde 10'u peşin, geri kalanı faizsiz 6 eşit taksitte, 3 yılda ödeme olanağı sağlanacak. Peşin alma seçeneğinde yüzde 20 oranında daha indirim yapılacak.''



Kanundan gelen kısıtlamalar



Bayrakdar, satış işlemi yapılırken kanundan gelen bazı kısıtlamalara dikkati çekerek, ''Sit alanı, imarda okul alanı, kamu hizmetine ayrılan bir yerde ise 2B arazisi satılmayacak. Onların yerine biz öncelikle İstanbul'dan, İstanbul'da bulunmaması durumunda Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yer önereceğiz. Başvuru sahiplerinin sürprizle karşılaşmamaları için kendi yerlerinin imar durumlarını, satışta kısıtlılık hali olup olmadığını belediyelerden baktırmalarını öneriyoruz'' diye konuştu.

Arazilerin rayiç bedellerinin parsel bazlı olarak belirlendiğini kaydeden Bayrakdar, bu konuda ticaret odaları, emlakçılar, muhtarlıklar ve belediye başkanlıkları ile hassas çalışmalar yapıldığını ve buna göre fiyat oluşturulduğunu söyledi.

Bayrakdar, İstanbul'un büyük bölümünde ve 2B alanlarının çoğunda çalışma yapıldığını ancak Adalar ilçesinde kadastro çalışması yapılmadığını dile getirerek, ''2B olmasına rağmen bazı belirsizliklerden dolayı bu yapılamadı. Kanun, yaşayan bir kanun. Sıkıntılar giderildikçe 2B çalışmaları yapılacak ve kadastro intikal ettirdikten sonra vatandaşlar bize başvurarak satın alabilecek'' dedi.