İstanbul’da 281 kilo uyuşturucu ele geçirildi

T24 - İstanbul’da bir gemiye düzenlenen operasyonda 281 kilo kokain ele geçirildi. Rekor uyuşturucuyla ilgili olarak Abdullah Baybaşin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından Bolivya'dan Ambarlı Limanı'na parke getiren bir gemiye operasyon düzenledi.



Parke yüklü konteynerde yapılan aramada rekor miktarda kokain ele geçirildi.



Ele geçirilen 281 kilogram kokainin sahibi olduğu iddiasıyla Abdullah Baybaşin ve oğlunun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



İngiltere'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken, serbest bırakılan Abdullah Baybaşin 2 ay önce Türkiye'ye gelmişti.



Silahlı bir saldırı sonucu tekerlikli sandalyeye mahkum olan Abdullah Baybaşin, Türkiye'nin “Escobar”ı olarak bilinen ve halen Hollanda'da tutuklu bulunan ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in kardeşi.





