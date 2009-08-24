İstanbul'da 28 bin liraya ev

TOKİ'nin yapacağı konutların ilk başvurusunda herhangi bir ödemede yok... 65 bin konutun aylık taksidi 100 TL.

İstanbul-Kayabaşı’nda özel sektör ile birlikte 65 bin konut yapımını planlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bölgede yeniden satışa başlıyor. Kayabaşı’nda, 504’ü yoksul, 5 bin 275’i alt gelir grubuna yönelik olmak üzere toplam 7 bin 898 konutun satışı bugünden itibaren başvurular alınacak. Başvurular, 30 Eylül’e kadar yapılabilecek.

Aylık taksit 100 lira

Yoksul ve alt gelir grubu konutlarından almak isteyen İstanbullular 30 Eylül’e kadar TOKİ’nin Halkalı Atakent Satış Ofisi ile İstanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor Salonu’nda bulunan ofise, sosyal konutlardan almak isteyenler ise Halk Bankası şubelerine başvurabilecek. Yoksul vatandaşlara yönelik konutlar, 1 oda bir salondan oluşuyor ve 47,65 metrekare büyüklükte.

49 bin liraya da var

Bu konutlara başvuru sırasında herhangi bedel alınmayacak. Ortalama bedeli 28 bin lira, başlangıç taksiti 100 lira olarak belirlenen konutların taksitlerinin ödenmesine, konut teslimini takip eden ay başlanacak ve 280 ayda ödenecek. Alt gelir grubuna yönelik 5 bin 275 konutun büyüklükleri 66,57 ile 84,87 metrekare arasında değişiyor. Ortalama fiyatı 49 bin lira ile 79 bin 950 lira arasında değişen bu konutlara başvuru sırasında, konut büyüklüğüne göre bin, 2 bin ve 3 bin lira başvuru bedeli alınacak. Toplam 12-15 yıl vade uygulanacak.

125 bin liralık evler...

Kayabaşı’nda satışa çıkarılan 118,21 metrekare büyüklükteki bin 809 sosyal konutun ortalama bedeli 125 bin lira olarak belirlendi. Bedeli 120 ayda ödenecek konutların başlangıç taksitleri ise taksitlerin ödeme takviminin başlangıcına göre 833 lira-875 lira arasında değişiyor.