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İstanbul'da 26 kişi hakkındaki 'Gezi' iddianamesi mahkemeye gönderildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin üçüncü iddianame İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

04 Şubat 2014 22:36

İstanbul Taksim Gezi olaylarıyla ilgili Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
 
Gezi Parkı olaylarına ilişkin üçüncü iddianame İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 
 
Mahkemenin kabul etmesi halinde, tamamı tutuksuz olan 26 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
26 kişi, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'kamu malına zarar vermek'le suçlanıyor.
 
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili ilk iddianamede 7'si yabancı uyruklu 255 kişi, ikinci iddianamede de 4'ü tutuklu 36 kişi sanık olarak yer alıyor.

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