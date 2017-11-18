İSTANBUL'DA 25 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI





Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bir gece kulübüne baskın yapan polis, turist olarak geldikleri İstanbul\'da konsomatrislik yaptıkları tespit edilen 25 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadınlar hakkında çalışma izni olmadan çalışmak ve konsomatrislik yapmak suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından dün gece saat 01.30 sıralarında bir gece kulübüne baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan yaşları 20 ile 25 arasında değişen 25 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede kadınların turist olarak geldikleri İstanbul\'da gece kulübünde çalıştıkları tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine getirilen şüpheliler hakkında çalışma izni olmadan kaçak olarak çalışmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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-Kadınların emniyete girişi