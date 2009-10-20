İstanbul Valisi Muammer Güler, "İstanbul'da 245 domuz gribi vakası var" açıklamasında bulundu.







İstanbul Sağlık Müdürlüğü de, kentteki herhangi bir okulda domuz gribi salgını veya hastalığın yayılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da "İnfluenza A (H1N1)" pozitif vakalarının 30 Nisan-20 Ekim arasında 245 kişide tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 18 yaş altı grupta da zaman zaman pozitif vakalara rastlandığına dikkat çekilerek, herhangi yayılma olasılığına karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Tespit edilen vakaların genel durumlarının iyi olduğu, yakından takip edildikleri ve tedavilerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bugün itibari ile İstanbul'da hastanede takip edilen vakanın bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi bir okulda salgın durumu ve hastalık yayılması söz konusu değildir" denildi.