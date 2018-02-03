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İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İSKİ Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinin bazı mahallelerine 24 saat su verilemeyeceği açıkladı

03 Şubat 2018 19:17


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından yarın bazı bölgelerde 24 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
 

Su alamayacak bölgeler;

Kağıthane İlçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.


Sarıyer İlçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş İlçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."

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