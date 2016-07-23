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İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 25, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyecek

23 Temmuz 2016 18:15

İstanbul'da 25 Temmuz'da Bağcılar'da 12 saat, Kağıthane ve Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde de 26-27 Temmuz'da 24 saatlik su kesintisi olacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane'de Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi'nde isale hattı bağlantı çalışmaları yapılacağından, 26 Temmuz Salı 10.00 ile 27 Temmuz Çarşamba 10.00 arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle;

"Kağıthane'de Gürsel ve Talatpaşa mahallelerinin alt kolları, Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Kulaksız, Camiikebir, Küçükpiyale, Yahya Kahya ve Çatma Mescit mahalleleri ile Bedrettin Mahallesi'nin alt kollarına 26 Temmuz 2016 Salı günü 10:00 ile 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyecektir.

Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi isale hattında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz Pazartesi günü saat 22:00 ile 26 Temmuz Salı günü saat 10:00 arasında 12 saat süreyle Evren, Bağlar, Hürriyet, Yeni, Kirazlı, Yavuzselim, Fatih ve Yüzyıl Mahalleleri ile Matbaacılar Sitesi ve Oto Center'a su verilemeyecektir."

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