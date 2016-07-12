İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Üsküdar - Çavuşdere ve Bülbülderelerinin Islahı" kapsamında, Üsküdar Meydanı'nda deplasesi sona eren hattın mevcut bağlantısı gerçekleştirilecek.

Bu çalışma nedeniyle, yarın 10.00'dan itibaren 24 saat süreyle, Salacak, Ayazma, Rumi Mehmet Paşa Selman Ağa, Hacı Esma Hatun, Kuzguncuk, Abdullah Ağa, Beylerbeyi, Küplüce, Kiraztepe, Çengelköy, Valide Atik, Sultantepe, Murat Reis, Solak Sinan, Mimar Sinan, Kandilli, Küçüksu, Güzeltepe, Burhaniye, Kuleli ve Selami Ali mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.