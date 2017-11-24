İSTANBUL'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Önümüzdeki dönem Türkiye için zorlukların engellerin sahneleneceği bir dönem olacak. Çok daha diri olmamız ve gençliği şuurlu bir şekilde hazırlamalıyız. Kuvayi Milliye ruhunu dipdiri tutmalıyız.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

24 Kasım Öğretmenler Günü, Harbiye\'deki Cemal Reşit Rey Salonu\'nda düzenlenen törenle kutlandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleşen programa başta İstanbul Valisi Vasip Şahin olmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin yanı sıra İstanbul genelindeki çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Vasip Şahin, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Öğretmenlerin şevkle ve aşkla mesleklerini icra ettiklerini belirten Vali Şahin, her zaman öğretmenlerin arkasında olduklarını ve onlara yardımcı olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

\"ŞEHRİM VE MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM\"

Şahin, \"İyi bir kadro ile işine saygı duyan bir kadro ile çalışıyoruz. Bu ürettiğimiz hizmetten, verdiğimiz emekten ziyadesiyle memnunuz. Sizlerin sayesinde ve gayretiyle bir şeyler üretiyoruz. Sadece valiliğim adına değil şehrim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

\"BU MİLLETİN EVLATLARINA ÇOK DAHA FAZLASINI VERMEYE GAYRET ETMEMİZ LAZIM\"

Öğretmenlere hitaben, \"Sizler geleceğimizin mimarısınız\" diyen Vali Şahin, \"Bugün yaşadığımız, iyilik adına, gelişme ve ilerleme adına ne varsa öğretmenlerimize borçluyoruz. Ama bunun yanında kaybettiğimiz, zaman adına ne varsa onun da sorumluluğu maalesef sizlerin omuzundadır. Hep birlikte el ele vererek aşkımızı, şevkimizi kaybetmeden bu milletin evlatlarına çok daha fazlasını vermeye gayret etmemiz lazım\" ifadelerini kullandı.

\"KUVAYİ MİLLİYE RUHUNU DİPDİRİ TUTMALIYIZ\"

Vasip Şahin şunları söyledi:

\"Hepimiz çocuk olduk. Öğretmenler hepimizin idealleri, idolleriydi. Eğer genç nesil, sizlerden iyi örnekler alırsa geleceğe daha iyi hazırlanmış olur. Sizlerden aldığı vatan, bayrak sevdası onları ömür boyu doğru yolda ve milletin hizmetinde yürümesine vesile olur. Öğrencilerimize evlatlarımız gibi hatta evlatlarımızdan daha fazla önem vererek yaklaşalım. Önümüzdeki dönem Türkiye için zorlukların, engellerin sahneleneceği dönem olacak. Çok daha diri olmamız ve gençliği şuurlu bir şekilde hazırlamalıyız. Kuvayi Milliye ruhunu dipdiri tutmalıyız. Bu mücadelede en büykü görevler sizlere düşüyor.\"

Vali Şahin, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Nesiller\" yetiştirilmesini öğütleyen sözlerini hatırlatarak, \"Her bir iyi değerden iyi bir gruptan istifade edeceğiz ancak kendimizi asla bir gruba teslim etmemiş olacağız. Bilim ve teknolojiyi ıskalama lüksümüz yok. Önümüzde yeni bir fırsat doğdu. Sanayi döneminde açılan mesafeyi bilgi çağında kapatma imkanımız var\" şeklinde konuştu.

YELKENCİ: BÖYLE BİR ÖĞRETMEN NESLİNİN MİRASÇISI OLARAK...

Ömer Faruk Yelkenci de konuşmasında Cumhuriyet ilan edilmeden önce hem Çanakkale Savaşı hem İstiklal Savaşı\'nda büyük fedakarlıklar gösterdiğini, Cumhuriyetin ilanından sonra da buna devam ettiğini vurguladı. Yelkenci, \"Böyle bir öğretmen neslinin mirasçısı olarak bize düşen de vatan ve millet sevgisinin büyük fedakarlıklar gerektirdiğini öğretmektir\" dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE PLAKET

Törende Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın mesajı okunurken, 15 Temmuz şehidi Murat Naiboğlu\'nun öğretmen eşi Gülsu Naiboğlu ile emekli öğretmen Şener Hazinedar da birer konuşma yaptı. Ardından \'Benim Öğretmenim\' konulu şiir yarışmasında \'Sen Öğretmenim\' adlı şiiriyle birinci olan Pendik Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Ahmet Eren Yılmaz, sahneye gelerek şiirini okudu.

Öğretmenlik mesleğinden bu yıl emekli olanlar ile meslekte 20, 25, 30, 35 yılının tamamlayan bazı öğretmenlere Vasip Şahin tarafından plaket verildi. Ayrıca şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.

YENİ ÖĞRETMENLERİN YEMİN HEYECANI

Zeytinburnu Şemsettin Sami Ortaokulu Öğretmenler Korosu\'nun konseri, halk oyunları gösterisinin ardından program mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin \'Öğretmen Yemin\' töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılan protokol

-Vali Şahin

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Konuşmalar

-15 Temmuz şehidinin öğretmen eşinin konuşması

-Vali Şahin\'in konuşması

-Ömer Faruk Yelkenci\'nin konuşması

-Şiir okunması

-Halk oyonuları

-Öğretmen yemini edilmesi

-Genel ve detaylar



