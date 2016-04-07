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İstanbul'da 23 araç kundaklandı

Araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

07 Nisan 2016 12:04

İstanbul’un Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde park halinde bulunan 23 araç gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

 

Kağıthane

 

İMC'de yer alan habere göre, Kağıthane’de bir cadde üzerinde park halinde olan 5 araç saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alev alev yanan araçlar kullanılamaz hale geldi.

 

Gaziosmanpaşa

 

Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi, Gündoğdu Sokak üzerinde park halinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Sokakta bulunan 8 arabada maddi hasar oluştu.

 

Sultangazi

 

Zübeyde Hanım Mahallesi, 1264 Sokak üzerinde bulunan 10 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin erken fark etmesi ile alev alan arabalar su dökülerek söndürüldü. Ateşe verilen arabalarda maddi hasar oluştu.

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