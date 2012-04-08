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İstanbul’da 22 araç kundaklandı

İstanbul'un üç farklı bölgesinde 22 araç kundaklandı

08 Nisan 2012 13:20

Pendik, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa’da park halindeki 22 araç kundaklandı. Olaya karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki Şair Sokağı’nda park halindeki 9 otomobil, Zafer Mahallesi Akşemsettin Sokağı’nda da 2 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlardaki yangını kısa sürede söndürdü.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1174 sokakta park halindeki 7 otomobil ile Pendik Necip Fazıl Mahallesi Sait Havva Caddesi’ndeki 4 otomobil benzin dökülerek yakıldı.

Bahçelievler’de aracı yakılan vatandaşlardan biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, balkonda otururken 2 gencin otomobillerin üzerine uzandıklarını gördüğünü belirterek, ”Mahallenin çocukları sandım, sonradan çocuklar ateş yakınca otomobiller alev aldı. Balkondan bağırınca çocuklar kaçtılar. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Mahalleli olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Bağırmasam tüm araçları yakacaklardı. Arabaların üzerlerine benzin dolu poşetler koymuşlar” dedi.

Bahçelievler’de vatandaşların verdiği eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi gözaltına alarak Yenibosna 75. Yüzyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

Yakılan araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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