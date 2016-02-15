İstanbul'da 210 bin Euro fidye için kaçırılan İspanyol kurtarıldı

İspanya İnterpolu, Türkiye polisine, vatandaşları 31 yaşındaki Joseramn H.G.'nin 210 bin Euro fidye için kaçırıldığını bildirmesinin ardından harekete geçen polis Ümraniye'de bir adrese düzenlenen operasyonla İspanyol vatandaşını kurtardı, 2 fidyeciyi yakaladı.



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İspanya İnterpol Daire Başkanlığı, 5 gün önce Ankara İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda Joseramn H.G.'nin 10 Şubat günü İstanbul'da kaçırıldığını, fidyecilerin anne Maria G.'den 210 bin Euro istediğini bildirdi. 'Acil' kodlu gelen yazı hemen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. 6 Şubat günü annesi Maria G. ile İstanbul'a gelen Joseramn H.G.'nin Ümraniye'de bir adreste tutulduğu tespit edildi. Düzenlene operasyonla Joseramn H.G. kurtarılırken fidyeciler Süleyman A. ve Ali R. silahlarıyla yakalandı.



Şüpheliler sorguya alınırken olayın detayları da ortaya çıktı. İspanya'da tekstil işi yapan Joseramn H.G.'nin annesi Maria G. ikinci evliliğini Türk vatandaşı Levent İ. ile yaptı. Ancak Levent İ, İspanya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Bir süre sonra da Türkiye'ye iade edildi. Levent İ.'nin arkadaşı olan ve İspanya'da restoranı bulunan Süleyman A. iddiaya göre, İstanbul'da bulunduğu tarihlerde Maria G.'ya "Gelin, sizi Levent'le görüştüreyim" dedi. Anne Maria G. de oğulları Joseramn H.G. ve Levent İ.'den olan Alpay ile İstanbul'a geldi. Fatih'te bir kafede buluştukları Süleyman A., anne Maria G.'ye "Kocanın bana borcu vardı. Oğlun Joseramn bende kalacak. 210 bin Euro gönderirsin" dedi. Anne de diğer oğluyla İspanya'ya döndü. Buradaki yakınlarından 180 bin Euro temin eden anne, parayı Süleyman A.'ya göndermeden polise gitti.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulan Joseramn H.G. de kendisini kaçıranların üvey babasının arkadaşları olduğunu söyledi.