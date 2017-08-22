İstanbul'da 20 şarap firmasına 'gevşek bandrol' operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bandrollerin alkollü içkilerin üzerlerinde bulunan mantar tapayı kapatan kep ya da kapüşon olarak tabir edilen folyo kaplamaya yapıştırıldığı, uzun ve gevşek tutulan kapüşonların piyasadan geri toplatılıp, yeni üretilen şarap şişelerinde defalarca kullanıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. “5607 SKM(3/17 maddesini ihlal)” ve “Vergi Kaçakçılığı” suçlamasıyla 8 ilde 20 şarap firmasına giren ekiplerin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.