İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ndeki Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları nedeniyle Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmında 27 Aralık 2016 Salı günü 10:00 ile 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06:00 saatleri arasında 20 sat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıkalamada "Kadıköy KurbağalıdereIslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu çalışma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10.00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Kesinti yaşanacak semtler

Kadıköy İlçesi: Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmı.