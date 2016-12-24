T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

Kadıköy'ün bazı semtlerinde 27 Aralık 2016 Salı günü 10:00 ile 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06:00 saatleri arasında 20 sat süreyle su kesintisi yaşanacak

24 Aralık 2016 19:12

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ndeki Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları nedeniyle Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmında 27 Aralık 2016 Salı günü 10:00 ile 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06:00 saatleri arasında 20 sat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıkalamada "Kadıköy KurbağalıdereIslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu çalışma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10.00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

 

Kesinti yaşanacak semtler

 

Kadıköy İlçesi: Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmı.

ETİKETLER

su kesintisiİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresiİSKİKadıköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24