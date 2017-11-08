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İstanbul'da 20 adrese operasyon

Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı

08 Kasım 2017 10:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede belirlenen yaklaşık 20 adrese operasyon yaptı.

Gaziosmanpaşa, Eyüp, Esenler, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği çalışmalarda, söz konusu yaklaşık 20 adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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