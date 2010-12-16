-İSTANBUL'DA 2 SİLAHLI SOYGUN İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Güngören'deki bir PTT şubesi ile Küçükçekmece'deki BEDAŞ veznesi, silahlı ve maskeli kişilerce soyuldu. Alınan bilgiye göre, Güngören Merter Genç Osman Mahallesi Güzeller Sokaktaki Davutpaşa PTT Şubesine gelen maskeli ve silahlı bir kişi, vezneye yönelerek, kasadaki paraları aldı. Soyguncu, olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine PTT şubesine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak, şubenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan, Küçükçekmece Sefaköy Tevfikbey Mahallesindeki BEDAŞ veznesi de aynı saatlerde maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Polis yetkilileri, her iki olayda kasalardan alınan paraların miktarının, sayımın ardından belirleneceğini ifade ederek, soyguncuların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydettiler.