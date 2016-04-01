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Evlerinde ölü bulunan polislerin kokain ve alkolden zehirlendiği iddia edildi

Evde yapılan incelemede boş içki şişesi ve bir miktar kokain bulundu

01 Nisan 2016 18:41

İstanbul’da, görevlerine gitmeyen 3 polis memurunun, merak ederek evine giden meslektaşları 3 polisin yerde hareketsiz yatan bedenleriyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, 2 polisin öldüğünü, birinin de komaya girdiği belirledi. Üç polis memurunun kokainden ve alkolden zehirlendiği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Olay, Atakent Mahallesi Orkide1 Evleri'nde önceki akşam meydana geldi. Resul Uğur Kasap'ın bekâr evinde toplanan 3 polis memuru alkol ve kokain içmeye başladılar. Saatler geçtikçe alkol ve kokaini tüketmeye devam eden polis memurları fenalaştı. Dün sabah göreve gelmeyen arkadaşlarını merak eden mesai arkadaşları, polislere telefonla ulaşamayınca kaldıkları eve gitti.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren ekipler, arkadaşları Resul Uğur Kasap ve Çağrı Ozan Tatar'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Semih Mısırlıoğlu ise komadaydı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemede boş içki şişesi ve bir miktar kokain bulundu. Hayatını kaybeden Resul Uğur Kasap, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'nde, Çağrı Ozan Tatar ise Güngören Polis Merkezi'nde memur olarak çalışıyordu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Komada olan ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan Cinayet Büro'da görevli Semih Mısırlıoğlu'nun ise tedavisi devam ediyor. Acı haberi alınca olay yerine gelen polis yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

 

 

 

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