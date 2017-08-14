İstanbul'da 2 milyon dolarlık soygun; 1 yaralı

Florya'da bir aracın önünü kesen silahlı soyguncular, şoförü etkisiz hale getirerek 2 milyon doları gasp etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; soygun bu sabah saat 08.30 sıralarında Florya Çatal Sokak'ta meydana geldi. 2 milyon dolarlık liralık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü, içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. Silah doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı.

Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül, açılan ateş sonucu yaralandı. Gül, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.