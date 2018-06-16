İstanbul'da 2 bin 200 polisle denetim

İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nın dolayısıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bayram öncesi başlatılan ve bugün de devam eden uygulama kapsamında, 39 ilçe ve 180 noktada, 2 bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı noktalarda, yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlenmesine yönelik uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelleri katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.