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İSTANBUL'DA 18 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

15 Haziran 2011 15:50

-İSTANBUL'DA 18 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 2 operasyonda, 17 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran ile 13 Haziran 2011 tarihlerinde Brezilya'dan, Nijerya'ya gitmekte olan transit yolcular arasında durumlarından şüphelenilen Nijerya uyruklu H.C. ve M.J'nin yanlarında taşıdıkları çantalarda arama yaptı. Bu kişilerden H.C'nin çantasında, fabrika çıkışlı gömlek ve pantolon ile kemer aralarına gizlenmiş 15 kilo 800 gram, M.J. adlı kadının çantasında ise 2 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan ve 4 bin dolar karşılığında kuryelik yaptıklarını itiraf eden Nijerya uyruklu zanlılardan H.C'nin, Brezilya'da bir kilisede papaz, M.J'nin de aynı kilisede misyoner olduklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanarak, Bakırköy Adliyesine sevk edilen yabancı uyruklu 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

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