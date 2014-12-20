İstanbul'da 18 bin taksiye panik butonu geliyor

İstanbul'da hizmet veren 18 bin taksiyi tek çatı altında toplayacak olan 'İstanbul Taksi ve Çağrı Merkezi' projesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'TRANSİST 2014 Ulaşım Teknolojileri Fuarı'nda İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik tarafından tanıtıldı.

Sürücü ve yolcu güvenliğinin artırılmasının ön plana çıktığı projede, yolcu ve sürücü bölümünde iki ayrı panik butonu olacak. İstenmeyen bir durum anında, taksici ya da yolcu panik butonlarını kullanarak yardım çağırabilecek. Böylece proje ile birlikte taksici esnafının en büyük sorunu olan gasp ve hırsızlıkların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

DHA'nın haberine göre, İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, projenin ilk etapta 2015 yılının Şubat ayında 100 taksi ile başlayacağının ve 2 yıl içinde İstanbul'daki 18 bin araçta uygulanacağını söyledi.

Çevik, "Müşterinin oturacağı bölümde bir plazma var. Bu plazmadan gerekli bilgileri kontrol edebilecek. Ayrıca hem şoförün hem de müşterinin kullanabileceği iki ayrı panik butonu var. Bu panik butonuna basıldığında çağrı merkezimize gerekli ikaz bildiriliyor. Biz de hareket halindeki aracı görebildiğimiz için araca müdahale edebiliyoruz. Geçmişte taksici şoförlerinin ölümlerine şahit olduk. Panik butonuna basıldığında hareket halindeki araçtan bulunduğu konum ile ilgili bilgileri alabileceğiz. Ayrıca kamera sistemi devreye girecek ve anında yüzleri görebileceğiz. Bu şekilde en kısa sürede araca ulaşmış olacağız" ifadesini kullandı.

Sistem nasıl işleyecek?

Öte yandan İstanbul'da hizmet veren 18 bin taksiyi tek çatı altında toplayacak İstanbul Taksi ve Çağrı Merkezi projesi hem İstanbullulara hem de taksicilere büyük kolaylıklar sağlayacak. Vatandaşlar 134'ü aradıklarında istedikleri yere kısa zamanda taksi yönlendirilecek.



Yolcuyu bırakan taksi ise en yakınındaki durağa sevk edilerek trafikte dolaşması önlenecek. İnternet ve telefon uygulamaları gibi yenilikler yolcuların hizmetinde olacak. Vatandaşlar taksi çağırma butonlarının yanı sıra akıllı sistemleri kullanarak taksi isteyebilecekler, rezervasyon yapabilecek. İstenilen noktaya en yakın yerden yönlendirilecek taksi GPRS sistemiyle takip edilerek yolcu ve sürücü güvenliği kontrol edilecek. Yolcular seyahat rotasını ve taksimetre ücretini de önündeki cihazdan kontrol edebilecek.



Proje ile taksiciler reklam geliriyle ek kazanç elde edecek. Parmak izi uygulamasıyla şoförler taksileri kullanabilecek. Sürücüler taksilerde sigortalı olarak çalışacak. Modern ve teknolojik donanımlı taksilerde isteyen yolcular kredi kartı ile ödeme yapabilecek.