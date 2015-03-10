İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Esenyurt-Hadımköy isale hatlarında gerçekleştirilecek olan branşman bağlantı çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir ve Esenyurt’un bazı bölgelerine 11 Mart 2015 Çarşamba günü 13.00 ile 12 Mart 2015 Perşembe günü 05.00 saatleri arasında 16 saat süreyle su verilemeyeceği açıklandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Esenyurt – Hadımköy isale hatlarında gerçekleştirilecek olan çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir ve Esenyurt’un bazı bölgelerine su verilemeyeceği duyuruldu.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Esenyurt-Hadımköy isale hatlarında gerçekleştirilecek olan branşman bağlantı çalışmaları nedeniyle;

11 Mart 2015 Çarşamba günü 13:00 ile 12 Mart 2015 Perşembe günü 05:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Hangi ilçelere su verilmeyecek?

Başakşehir İlçesi: Hoşdere Mahallesi, Kelebek Vadisi ve Almine Evleri

Arnavutköy İlçesi: Hadımköy’ün tamamı ile Bahşayiş, Karaağaç, Yeşilbayır, Deliklikaya, Nakkaş, Ömerli ve Dursunköy Mahalleleri

Esenyurt İlçesi: Sanayi Mahallesi.

İstanbullulara önemle duyurulur.