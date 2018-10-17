İstanbul'da 16 bin polis ve bekçiye "ani gelişecek olaylara" karşı komando eğitimi verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla İstanbul'da ani gelişecek olaylara karşı yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye, Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından komando eğitimi verildi.

Eğitime katılan kursiyer polislere tabanca ve uzun namlulu silahlarla 'Operasyonel atış teknikleri', 'Hareketli hedefe atış', 'Tek elle atış', 'Şüpheli kişi ve araç durdurma', ‘Arama ve güvenli müdahale', ‘Bina içi arama', ‘Şahıs ve araç arama teknikleri' ile ‘Yakın alan çatışma eğitimi', ‘Şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbirleri', ‘El yapımı patlayıcılara karşı harekat tarzı', ‘Pusudan kurtulma', ‘Ani gelişen olaylara karşı harekat tarzı', ‘Terörizme karşı önemli tesislerin korunması' gibi pek çok eğitim verildi.