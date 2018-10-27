İstanbul'da 1500 adrese operasyon

İstanbul'da, polis ekiplerince önceden belirlenen 1500 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 181 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, büyük çaplı operasyon, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 615 ekipten oluşan 1350 polis, önceden belirlenen 1500 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 20 adresin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi.
Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 181 kişi yakalandı. Bunlar arasında adam öldürme, hırsızlık, yağma, gasp, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit gibi suçlardan aranan şahıslar bulunuyor.
Yakalananlar arasında 20 yıl hüküm giyen 4, 10 yıl hapis cezası bulunan 15, 5 yıl ceza alıp firari olan 87 kişi de yer alıyor.
İşlemleri tamamlanan şahısların adliyeye sevk edildiği bildirildi.