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İstanbul'da 15 bin polisle GBT ve üst arama operasyonu

Birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi

04 Şubat 2016 19:41

İstanbul'un 39 ilçesinde 15 binin üzerinde polisin katılımıyla marmaray, metrobüs ve vapur iskeleleri gibi kalabalık noktalarda 'genel bilgi tarama' (GBT) sorgusu ve üst arama operasyonu yapıyor.

Devam eden operasyon kapsamında terör, asayiş ve narkotik ekipleri organize suç örgütlerine yönelik baskınlar gerçekleştiriyor. 

Hürriyet'in haberine göre, Operasyona ilçe emniyet müdürlükleri ile terör, istihbarat, organize suçlar, narkotik, güvenlik, asayiş, önleyici hizmetler, özel harekat, çevik kuvvet ve çocuk şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra güven ve yunus timlerinin de arasında bulunduğu 15 bin personel katılıyor. Uygulamaya iki polis helikopteri de havadan destek veriyor. 

 

Baskınlar yapılıyor

 

Özellikle terör, asayiş ve narkotik konularında çalışma yürüten ekipler, organize suç örgütlerine yönelik de baskınlar gerçekleştiriyor. İlçelerde birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, ilçe emniyet müdürlerinin koordinasyonunda her ilçenin meydan ve merkezi noktalarında şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu ve üst araması yapılıyor, araçlar kontrol ediliyor.

 

Marmaray ve vapur iskelelerine denetim

 

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaray çıkışı, vapur iskelesi ve meydanda yapılan uygulamaların yerinde olduğunu vurgulayan bazı vatandaşlar, sokakta görevi başında bir polis gördüklerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ettiler. Ayrıca Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İstanbul'a giriş ve çıkış yapan çok sayıda araçta arama yaptı. Uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği bildirildi.

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