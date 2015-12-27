İstanbul’da 15 araç kundaklandı

İstanbul'un Şişli, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde park halindeki 15 araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi.

Habertürk’ün haberine göre Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Spor Sokak'ta park halinde bulunan 5 araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, damacana ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, Şişli itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekiplerince olay yerinde ele geçirilen pet şişelerdeki benzin, emniyete götürüldü.

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39/1. Sokak'ta da kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 3 kişi, 8 aracı benzin dökerek kundakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Araçlardan 6'sında büyük hasar oluşurken, 2'sinde ise kısmi yanma meydana geldi.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için ilçelerde geniş çaplı çalışma başlattı. Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da da kundaklanan 2 araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.