İstanbul'da 15-16 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz saat 06.00'dan 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Topbaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yan tarafında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.
Topbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15-16 Temmuz tarihlerinde kentte toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Ücretsiz toplu taşıma kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin karar alması bekleniyor.