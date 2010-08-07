-İSTANBUL'DA 136 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) -08.07.2010 - Esenler'de, bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan otomobilde, 136 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 aydan beri fiziki ve teknik çalışmalar sürdüren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de bir alışveriş merkezinin otoparkında takibe aldıkları otomobile yönelik operasyon düzenleyerek M. Ali M, oğlu Ali M, Halim Ö. ve Nuri U'yu gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları otomobilde yapılan aramada, bagaj ve kaporta aralarına gizlenmiş, paketler halinde 136 kilo eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların, yurt dışından elde ettikleri eroini Bulgaristan'a götürmek istediklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 4 zanlının adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.