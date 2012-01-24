-İstanbul'da 13 DHKP/C gözaltısı İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. İstihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerince DHKP-C terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Sarıyer'in Armutlu Mahallesi'nde belirlenen bazı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt yöneticisi konumunda olan kişilerin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 13 kişi yakalandı. Eylem hazırlığı içinde oldukları öne sürülen kişilerle ilgili işlemlere devam ediliyor.