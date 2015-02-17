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İstanbul'da 123 uçak seferi iptal edildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan 123 sefer iptal edildi

17 Şubat 2015 20:56

İstanbul'da tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle uçaklar buzlanmaya karşı anti-icing adı verilen işlemle yıkanırken, saat 18.00 itibariyle 123 sefer iptal edildi.

DHA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün ve yarın için yapılması planlanan 123 seferini iptal edildi.

Atatürk Havalimanı’nda karın tipi şeklinde yağdığı anlarda aprondaki uçakların görülmesi bile zorlaştı. Yoğun kar yağışı sırasında görüş mesafesi düşerken, Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar sorunsuz olarak devam ediyor. 

Uçaklar kalkış öncesi buzlanmaya karşı anti-icing adı verilen işlemle alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yıkanıyor .

Bu arada apronda biriken kar sularını DHMİ araçları temizliyor. 

 

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